РИАМО - 18 июн. Квас способствует расщеплению жиров и полезен людям, которые худеют с помощью физической нагрузки, сообщается на сайте территориального управления Роспотребнадзора по Московской области.

В составе кваса находятся: витамин группы В, витамин Е и никотиновая кислота. Он питательный, поэтому утоляет не только жажду, но и голод. Так как в составе кваса есть углекислота, то он способствует пищеварению, но аппетит будет возрастать. Поэтому для голодных диет он не подойдет. Калорийность кваса в среднем - 27 кКал на 100 г напитка.

Также квас улучшает состояние кожных покровов, способствует усвоению кальция, улучшает состояние сосудистых стенок. Ускоряет все обменные процессы, а не только пищеварение.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в магазинах достаточно предложений кваса, напитков, концентратов для приготовления дома, но лучше всего сделать квас самостоятельно. Хлебный квас изготавливают из солода, ржаного хлеба, чистой воды. По вкусу можно добавить мяту, изюм.

Не рекомендуют квас пить людям с гастритом, циррозом печени, гипертонией. Беременным и кормящим женщинам лучше пить квас в умеренном количестве.

Изготовление кваса идет с древнейших времен, еще на Руси были специалисты - квасники, а квас пили каждый день. В старинных рецептах существуют различные виды кваса: хлебный, свекольный, яблочный, кислый и сладкий, красный, белый, окрошечный, квас-щи и суточный. Приготовление кваса считалось признаком достатка в доме.

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