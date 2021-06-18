РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Тротуар для удобства пешеходов сделали от деревни Лемешово до Лемешовского кладбища в Подольске, проверка показала, что все работы выполнили качественно, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с председателем комитета по благоустройству администрации округа Александром Городничевым проинспектировал ход выполненных дорожных работ по установке тротуаров в деревне Лемешево в составе инспекционной комиссии.

Ранее жительница Подольска написала обращение на портал «Добродел» с просьбой установить пешеходные тротуары от деревни Лемешово до Лемешовского кладбища. По ее словам, посетителям кладбища приходится уворачиваться от автомобилей ежедневно, а в весенне-осенний период – тонуть в грязи.

На сегодняшний день подрядчик установил бордюры и выполнил укладку асфальтобетонного покрытия. В ходе проверки выяснилось, что проведенные работы полностью соответствуют всем необходимым нормам и требованиям. Жалоб и нареканий нет, установка тротуаров выполнена качественно.