РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Горячую воду отключат почти на две недели в домах северо-восточной части микрорайона Климовск в пятницу в связи с профилактическим ремонтом на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), сообщила управляющая компания МУП «СЕЗ».

В многоквартирных домах с централизованным ГВС части Весенняя микрорайона Климовск горячую воду отключат на время профилактического ремонта в котельной. Перерыв продлится по 2 июля.

МУП «Подольская теплосеть» продолжает проводить ремонтно-профилактические работы на котельных и тепловых пунктах, подготавливая город, в том числе многоквартирные дома, к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 годов.

Для выполнения ремонтно-профилактических работ на 21 и 22 июня запланировали отключение горячей воды в многоквартирном доме №7 на улице Серпуховской. Второе отключение здесь планируют провести с 16 по 27 августа.

Также 23 и 24 июня не будет горячей воды в многоквартирных домах поселка Железнодорожный, второе отключение здесь запланировали с 19 по 30 июля.

Кроме того, для проведения работ по плану филиала ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России остановят горячее водоснабжение в домах с централизованным ГВС в поселках Лесные поляны в период с 23 июня по 2 июля.