РИАМО - 18 июн. Организаторам выставки «Винзавод.Open» грозит штраф до 1 млн рублей, они нарушили меры против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.

«В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ на территории центра современного искусства «Винзавод» во время проведения выставки «Винзавод.Open» выявлены массовые скопления людей, несоблюдение требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты», – сказал Комаров.

Комаров добавил, что организаторы выставки и администрация «Винзавода» не приняли исчерпывающих мер, чтобы организовать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований посетителями.

В связи с указанными нарушениями, по словам Комарова, организации грозит штраф до 300 тыс. рублей, который может увеличиться до 1 млн рублей в том случае, если удастся установить факт причинения вреда здоровью людей.

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