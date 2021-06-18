РИАМО - 18 июн. Организаторам выставки «Винзавод.Open» грозит штраф до 1 млн рублей, они нарушили меры против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.
Комаров добавил, что организаторы выставки и администрация «Винзавода» не приняли исчерпывающих мер, чтобы организовать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований посетителями.
В связи с указанными нарушениями, по словам Комарова, организации грозит штраф до 300 тыс. рублей, который может увеличиться до 1 млн рублей в том случае, если удастся установить факт причинения вреда здоровью людей.
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