РИАМО - 18 июн. Утят, которые провалились в водосточную решетку на Ломоносовском проспекте, спасли и выпустили в парке, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Расчет аварийно-спасательного отряда №8 Пожарно-спасательного центра Москвы отправился на место после звонка в службу экстренного вызова.

Когда спасатели прибыли на место, они открыли люк и достали утят, оказавшихся в ливневой канализации.

После того, как птенцы были спасены, их выпустили в парковой зоне к маме-утке.