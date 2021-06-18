РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. На портале «Добродел» продолжается голосование по вопросу демонтажа мусоропроводов с последующей организацией колясочных зон, свои голоса по данному вопросу отдали 608 жителей городского округа Люберцы, сообщается на сайте.

На портале представлено 584 адреса в Люберцах, по которым жители могут оставить комментарии или проголосовать. По итогам опроса в многоквартирных домах, получивших наибольшее количество голосов «за», проведут общие собрания собственников. Жильцы примут окончательное решение о демонтаже мусоропроводов и устройстве на их месте колясочных зон.

С начала голосования на портале «Добродел» свое мнение оставили почти 13 тыс. жителей Подмосковья. Опрос завершится 1 июля.

Для участия в голосовании собственнику необходимо зайти на портал «Добродел» по ссылке, перейти на карту, выбрать свой муниципалитет и дом, в котором он проживает. После нажать кнопку «проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг для того, чтобы голос был засчитан.