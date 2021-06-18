РИАМО - 18 июн. За 10 лет количество жителей Подмосковья выросло на 1 млн человек. При этом данный показатель не учитывает жителей столицы, которые фактически живут в области, но зарегистрированы в Москве, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы и Москва очень активно растем. Регион растет. Приезжают, рождаются. У нас каждый год прибавляется 40-50 тысяч школьников, представляете, каждый год. Если вы приедете в любой новый микрорайон и спросите жителей, кто и откуда, то география будет «мой адрес Советский Союз», — сказал Воробьев в эфире RTVI.

Он пояснил, что как минимум из десяти шесть жителей новых микрорайонов приехали из других регионов России, Украины, Белоруссии.

Ранее пресс-служба Мосстата сообщала, что в 2020 году число мужчин в Подмосковье увеличилось до 3,6 миллиона, при этом 10 лет назад их было 3,3 миллиона человек. В то же время соотношение между мужчинами и женщинами в общей численности населения осталось на прежнем уровне — 46% к 54%.

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