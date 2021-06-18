РИАМО - 18 июн. В Коммунарке открылся детский инфекционный корпус, объект возведен в рамках II очереди строительства многопрофильной клинической больницы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Детский инфекционный корпус открылся в преддверии Дня медицинского работника, который пройдет 20 июня. В открытии корпуса вместе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустин участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Поздравляю московских врачей и медицинских сестер с Днем медицинского работника! Вы – настоящие герои. Вами гордится Москва», – сказал Собянин.

Он добавил, что в настоящее время возведение новой больницы в Коммунарке ведется согласно планам.

Собянин отметил, что детский инфекционный корпус на 100 коек возведен по самым современным стандартам оказания медпомощи и начнет принимать детей со всей Москвы.

Строительство 4-этажного здания площадью 12,95 тыс. кв. м завершилось в мае. Проектировщиком объекта стало ООО «МонАрх-УКС», а генеральным подрядчиком – ООО «МонАрх».

На текущий момент в корпусе есть все условия для того, чтобы проводить экстренную и неотложную помощь детям от 1 месяца до 18 лет с острыми кишечными и воздушно-капельными инфекциями. Благодаря диагностической службе, которая оснащена современным оборудованием, транспортировка больных в другие больницы исключена.

Сотрудниками детского корпуса станут 230 человек, из которых 80 – врачи, 100 – сотрудники среднего медперсонала и 50 работников прочего персонала. Первых пациентов корпус в Коммунарке может принять уже 19 июня.