РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 июн. Сотрудники Щелковской общественной организации помощи детям-инвалидам «Дети солнца и дождя» организовали для ребят экскурсию в кинологический центр Федеральной таможенной службы РФ, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Дети смогли увидеть работу кинологов и их питомцев, также маленькие гости попробовали себя в роли наставников служебных собак, чему были очень рады.

Щелковская общественная организация «Дети солнца и дождя» оказывает поддержку детям с ДЦП, это может быть как психологическая, так и медицинская помощь. Также для детей на постоянной основе проводятся экскурсии.