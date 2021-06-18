РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В микрорайоне Климовск Подольска выполнили 40% работ по утеплению фасада дома на улице Рощинская, там проводят работы по капремонту, сообщило теруправление микрорайона.

Продолжаются работы по ремонту фасада дома №7/27 на улице Рощинской. В настоящее время на фасад монтируется утеплитель. Работы по утеплению выполнили на 40%. После их завершения начнут штукатурные и покрасочные работы. Также сделают новую водосточную систему.

В конце мая подрядная организация ООО «Комтех» проступила к работам по ремонту фасада этого дома. Рабочие на лесах отбивали разрушенный штукатурный слой.