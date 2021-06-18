РИАМО - 18 июн. По просьбам и для удобства жителей подмосковного Реутова часть пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции начала работу в ежедневном режиме, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Изменили режим работы пункта вакцинации от Covid-19 в торговом центре «Шоколад» по просьбам жителей. Начиная с 21 июня прививку здесь можно сделать без предварительной записи с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, в выходные дни – с 12:00 до 20:00», – сказал глава Реутова.

Также ежедневно работают прививочные пункты еще в двух торговых центрах города – ТЦ «Экватор» и ТЦ «Реутов Парк». Помимо этого, жители могут пройти обследование терапевта и после его заключения сделать укол в обеих городских поликлиниках, многофункциональном центре «Мои документы», а лица в возрасте старше 55 лет – в центре программы «Активное долголетие» на улице Новой, 3.

Во всех 7 пунктах вакцинации Реутова в наличии имеются вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» производства НИИ «Вектор» из Новосибирска, а для лиц из групп риска сформирован запас «КовиВака», разработанного московским институтом им. Чумакова.

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