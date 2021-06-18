РИАМО - 18 июн. В столице к осени планируют построить 49 объектов социальной инфраструктуры разной направленности, около 50% из них уже возведены, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Одним из приоритетов в работе строительного комплекса остается развитие социальной инфраструктуры, в том числе – возведение объектов образования, которые обеспечат дополнительные места в школах и детских садах для юных москвичей», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что к сентябрю, согласно планам, удастся построить 36 зданий для учреждений образования. Они возводятся за счет городского бюджета и инвесторов. До конца лета планы предполагают ввод в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения и 7 спортсооружений.

Бочкарев отметил, что в текущем году в столице ввели в эксплуатацию свыше 20 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 8 детсадов, 7 спортивных объектов, 3 школы, 3 объекта здравоохранения и 2 объекта культуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил программу развития мегаполиса. Один из приоритетов программы – обеспечение москвичей современным комфортным жильем.

«Наша программа развития Москвы обращена к каждому москвичу. Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то – возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то – новое жилье», – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что все без исключения нуждаются в безопасности, чистом воздухе, качественном транспорте, хорошей медицине, комфортных улицах, парках и скверах.

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