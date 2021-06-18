РИАМО - 18 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз привился от коронавируса. Он подчеркнул, что нужно следить за поддержанием высокого уровня антител.

«Я ставил прививку в ноябре, и недавно поставил на днях третью вакцину», — сказал Воробьев в эфире RTVI.

Он отметил, что необходимо следить за поддержанием высокого уровня антител. Это поможет справиться с индийским штаммом инфекции.

Ранее губернатор обращал внимание на важность вакцинации. Воробьев подчеркивал, что окончательная победа над эпидемией будет возможна, когда прививку сделает большинство.

Губернатор также отмечал, что в Подмосковье из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией мобилизованы все силы.

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