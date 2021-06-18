РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июн. Врачи в Королеве спасли мужчине с острым инфарктом миокарда в новой операционной, сообщил глава города Александр Ходырев.

В Королеве начал работу региональный сосудистый центр, открытый в модернизированной городской больнице. В первые же сутки здесь была проведена экстренная операция с использованием современного ангиографа, который был приобретен благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.

«В больницу поступил пациент 34 лет с острым инфарктом миокарда. Ему было выполнено экстренное вмешательство - стентирование коронарной артерии по причине ее острого тромбоза. Наши врачи спасли жизнь», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Операцию провела бригада в составе эндоваскулярного хирурга Андрея Кондратьева и операционной медсестры Дарьи Симоновой.