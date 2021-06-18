РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В городском округе Люберцы 4 стационарных пункта вакцинации от коронавируса приостановили свою работу до конца месяца, сообщает пресс-служба Люберецкой областной больницы.

Это связано с необходимостью переформатировать работу медиков по проведению прививочной кампании.

Число заболевших Covid-19 с каждым днем увеличивается. Реанимация в инфекционном стационаре переполнена тяжелобольными пациентами. Среди них - много молодых с большим процентом поражения легких. Количество вызовов за последнюю неделю увеличилось в три раза. Врачи работают в усиленном режиме.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и резким увеличением заболеваемости коронавирусом среди населения, с 18 июня до конца месяца приостановили работу 4 стационарных пункта вакцинации от Covid-19: в ТЦ «Гренада», ТЦ «Метро», СТД «Петрович» и в МФЦ «Томилинский».

Эпидемиологическая обстановка требует переформатирования работы медучреждений. Это связано с привлечением медперсонала для обеспечения бесперебойной работы больниц и поликлиник, в том числе оказания неотложной медицинской помощи.

Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции можно в любой из 12 поликлиник, в круглосуточном пункте вакцинации в стационарном отделении №2 или других пунктах вакцинации согласно графику работы.

В больнице предупреждают, если на вызов к больному не приехал специалист в день обращения, с пациентом свяжутся, приедут в обязательном порядке. Больничный лист врач откроет в день обращения. Жителей городского округа просят беречь себя и близких, соблюдать масочный режим.

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