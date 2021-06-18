РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В микрорайоне Климовск Подольска водитель автомобиля совершил наезд на ребенка-велосипедиста, сообщило теруправление администрации округа.

ДТП с участием ребенка произошло на улице Победы в районе дома №4 вечером 17 июня.

Несовершеннолетний пересекал на велосипеде проезжую часть вне специально отведенного для этих целей места. В результате ДТП ребенок получил ушибы.

Родителей попросили быть бдительными и не оставлять без присмотра своих детей.