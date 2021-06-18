РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. Выпускница гимназии поселка Нахабино подмосковного Красногорска Варвара Ледова стала первым мультистобалльникам в округе в нынешнем году, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Еще 7 красногорских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Стали известны результаты госэкзамена по русскому языку.

Стобалльниками стали выпускница школы №1 Анастасия Шурыгина, Игорь Рябченко из Нахабинской школы №2, Елизавета Куликова (школа №16), Анна Колпашникова (школа №7), София Даньшина (ЧОУ СОШ «Светлые Горы»), Татьяна Айвазян (школа №15).

И первый мультистобалльник - Варвара Ледова из Нахабинской гимназии №4. Химию и русский сдала с наивысшим баллом.

На территории городского округа работает 6 ППЭ. В ЕГЭ по биологии примут участие 240 человек, по английскому языку в письменной части - 380 человек, 4 выпускника будут сдавать немецкий язык и 3 человека - французский язык, письменную часть.