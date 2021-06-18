РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Мобильные бригады и стационарные пункты по вакцинации от Covid-19 продолжают свою работу в Балашихе, жители городского округа могут бесплатно привиться вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

«Назвать можно как угодно: первая, вторая или третья волна, но Covid-19 от нас не ушел. Пациенты поступают ежедневно в ковидарии, и наши врачи борются за их жизни. Поэтому мы напоминаем, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски! Работают мобильные бригады по вакцинации в ТЦ, МФЦ и СНТ. Открыты и наши стационарные пункты», - говорится в сообщении.

В Балашихе прививают вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время ожидается поступление вакцины «КовиВак».

Прививочные пункты открыты в поликлиниках №1 на Проспекте Ленина, 30; №2 на улице Третьяка, 4; №3 на улице Ленина, 79; №5 на улице Баландина, 9; №6 на шоссе Энтузиастов, 62; №10 в микрорайоне Заря на улице Маршала Батицкого, 9А; №11 в микрорайоне Кучино на улице Юннатов, 2, №13 в микрорайоне Ольгино на улице Шестой, 5; №14 в микрорайоне Железнодорожный на улице Пролетарской, 3.

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