РИАМО - 18 июн. К концу недели в Подмосковье от коронавируса могут привиться 1,2 – 1,25 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета должны вакцинироваться 60% населения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что люди понимают важность вакцинации от коронавируса для возвращения к нормальной жизни.

«Сегодня у нас запись выросла в три раза на вакцинацию», — сказал Воробьев в эфире RTVI.

Губернатор добавил, что для коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 60% населения, то есть прививки должны сделать 3,8 – 4 млн человек. Переболевшим также нужно вакцинироваться через полгода.

В Московской области можно привиться от Covid-19 вакцинами «КовиВак» и «ЭпиВак». В регионе работают 430 пунктов вакцинации, инфраструктура готова полностью. Карта пунктов вакцинации размещена на сайте covid.mz.mosreg.ru.