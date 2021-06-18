РИАМО - 18 июн. Президент РФ Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за цитирование фейковой информации, сообщает Газета.ru.

Закон ранее уже был принят Госдумой и Советом Федерации 19 мая. Теперь же его отправили на повторное рассмотрение.

В документе предусматривалась ответственность для СМИ за цитирование сведений других изданий, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности. Поправка вносилась в ст. 57 закона «О средствах массовой информации», которая определяет случаи освобождения журналистов от ответственности.

По действующему законодательству РФ, главред СМИ, равно как редакция и журналисты не несут ответственности за публикацию ложных или порочащих сведений, если они были ранее размещены другими СМИ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у главы государства появились вопросы к некоторым частям этого закона.

«В частности к частям, где идет речь об освобождении от ответственности, поэтому президент посчитал нужным вернуть этот закон на доработку», — отметил представитель Кремля.