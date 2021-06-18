РИАМО - 18 июн. В столице на станциях «Зюзино», «Воронцовская» и «Новаторская» Большой кольцевой линии метро на потолки и путевые стены начали монтировать декоративные элементы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На станции «Воронцовская» началась облицовка путевых стен темно-оранжевыми металлическими панелями и уже завершается монтаж «млечного пути». Он выполнен из алюминиевых круглых деталей диаметром 25 см, в которые точечно вмонтированы светильники. За счет множества этих элементов и разноуровневости их расположения пассажиры увидят объем и поток света, который напоминает галактику», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что пассажирская зона станции «Зюзино» украшается «пчелиными сотами». Такое название объемным кубам дали архитекторы. Из них, согласно планам, будет состоять потолок. Разноразмерные алюминиевые пластины со встроенными светильниками разместятся на разной высоте. Это позволит создать ощущение постоянного движения конструкции.

Главный инженер строительной компании «ИБТ» Павел Воронин отметил, что «Новаторская» покажет горожанам и гостям Москвы «пламенеющий потолок», который планируется создать из триплекса 3 оттенков оранжевого цвета. Для того, чтобы огненная атмосфера могла заворожить пассажира, между стеклами планируется установить специальные лампы.

Воронин подчеркнул, что конструкция не несет опасности ни для пассажиров, ни для служб эксплуатации метро. Если материал повредится, он не осыпается, а просто покроется трещинами.

Строительная компания «ИБТ» выступает подрядчиком по строительству станций южного участка Большой кольцевой линии столичного метрополитена.

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