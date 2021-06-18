РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июн. В Королеве 11 выпускников школ сдали ЕГЭ по русскому языку на высший балл, сообщил глава города Александр Ходырев.

«У нас 11 стобалльников по ЕГЭ по русскому языку! Наши ребята вновь показали отличные знания предмета», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Он поздравил ребят и поблагодарил их родителей и учителей.

Стобалльниками стали Влада Базандина и Татьяна Соболева из гимназии №18, Есения Родина из гимназии «Российская школа», Вадим Икаев из гимназии №11, Анна Сумцова из гимназии №9, Егор Мостовых и Екатерина Амбарцумова из лицея научно-инженерного профиля, Алина Нигметьянова из школы №3, Иван Хрипунов из гимназии №5, Кирилл Соломатин из лицея №5, Дмитрий Писаренко из гимназии №17.