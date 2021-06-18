РИАМО - 18 июн. В селе Бояркино подмосковного городского округа Коломна открылось после ремонта единственное отделение «Почты России», сообщает пресс-служба макрорегиона «Почты России».

«Это отделение очень ждали жители. Оно обслуживает как само село, так и садовые товарищества, организации, магазины и 12 близлежащих деревень. Здесь работают 4 сотрудника: 3 почтальона и начальник отделения», - сказала начальник Коломенского почтамта Светлана Климовских.

По ее словам, для местных жителей это настоящий центр притяжения, здесь они могут получать и отправлять письма, посылки, выписывать периодику, оплачивать все коммунальные счета, штрафы, налоги, могут приобрести страховку, воспользоваться банковскими услугами.

Это старинное здание 30-х годов постройки. Ремонт провели за два месяца: отреставрировали фасад, кровлю, входную группу, заменили окна и инженерные системы. Внутри здания обновили стены, полы, потолок. Дизайн выполнили в корпоративном стиле компании.

Для комфорта посетителей поставили новую мебель, а для сотрудников сделали удобные рабочие места. Услуги и покупку товаров можно оплатить банковскими картами с помощью pos-терминалов.

График работы офиса №140573 в Бояркине: во вторник, четверг и субботу с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

До конца лета в Коломне отремонтируют 14 отделений связи, 9 из них находятся в муниципальных помещениях, а 5 - в собственных помещениях «Почты России».

Также недавно обновили отделение почты в поселке Тарбушево в Коломне и офисы в Кашире, Одинцовском округе, Внукове, Шатуре, Люберцах.

Почтовый офис в Кашире №142920 ежедневно в среднем посещают до 200 клиентов. В 2021 году в округе отремонтируют еще 8 отделений почты.

Ремонт отделов почты в Подмосковье должны завершить до 1 августа. Всего в области обновят более 300 отделений почты. Некоторые открываются раньше установленного срока.