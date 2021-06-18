РИАМО - 18 июн. На 90 суток могут закрыть рестораны «Чайхона №1» и «Бараshka», которые находятся на Новом Арбате, заведения нарушили санитарно-эпидемиологические меры против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

«Сотрудниками ОАТИ (объединения административно-технических инспекций Москвы – ред.) ежедневно по всей Москве проводятся рейды по контролю за соблюдением предприятиями общественного питания и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований. В ходе рейда 17 июня сотрудниками ОАТИ выявлены нарушения требований социального дистанцирования в ресторанах «Чайхона №1» и «Бараshka» на Новом Арбате» - сказал главный инспектор ОАТИ Москвы Дмитрий Комаров.

Он добавил, что за нарушения, которые выявили в ресторанах, заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей. Штраф может увеличиться до 1 млн рублей в случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, или деятельность ресторанов приостановят на срок до 90 суток.

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