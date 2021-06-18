Новые ограничения в Москве: свободные от COVID‑19 зоны и запрет на посещение фан‑зон

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Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. Сделать прививку предписано, в частности, работникам общепита, водителям такси, сотрудникам ЖКХ и другим.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, частично обязательная вакцинация — довольно длительный процесс. В связи с этим московские рестораторы предложили сделать точки общепита, свободные от COVID-19. Эксперимент начнется с субботы, 19 июня. Соответствующий документ уже подписан градоначальником.

Для начала в эксперименте примут участие 15–20 ресторанов. Все сотрудники в них должны будут быть привитыми. Посетить заведения смогут только привитые граждане при предъявлении QR-кода. Дети в сопровождении взрослых смогут посещать эти заведения свободно.

Рестораны, участвующие в эксперименте, смогут работать ночью. Однако у заведений, свободных от COVID-19, должно быть не более двух зафиксированных нарушений, связанных с борьбой с коронавирусом, в течение последних 90 дней.

Обязательная вакцинация в Москве и Подмосковье: что нужно знать жителям региона>>