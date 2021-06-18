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  2. Новые ограничения в Москве: свободные от COVID‑19 зоны и запрет на посещение фан‑зон
Шпаргалки

Новые ограничения в Москве: свободные от COVID‑19 зоны и запрет на посещение фан‑зон

Как в ближайшее время будут работать точки общественного питания, парки и детские площадки, читайте в материале РИАМО.
© сайт мэра Москвы
1

Статистика по коронавирусу

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы,   Денис Гришкин

Уже вторую неделю ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. В пятницу, 18 июня, в России за сутки выявили 17 262 зараженных. В Москве число инфицированных превысило девять тысяч — 9 056 человек за минувшие сутки. Для сравнения, еще в конце прошлого месяца это число колебалось в районе двух тысяч.

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2

Эксперимент в ресторанном бизнесе

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан. Сделать прививку предписано, в частности, работникам общепита, водителям такси, сотрудникам ЖКХ и другим.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, частично обязательная вакцинация — довольно длительный процесс. В связи с этим московские рестораторы предложили сделать точки общепита, свободные от COVID-19. Эксперимент начнется с субботы, 19 июня. Соответствующий документ уже подписан градоначальником.

Для начала в эксперименте примут участие 15–20 ресторанов. Все сотрудники в них должны будут быть привитыми. Посетить заведения смогут только привитые граждане при предъявлении QR-кода. Дети в сопровождении взрослых смогут посещать эти заведения свободно.

Рестораны, участвующие в эксперименте, смогут работать ночью. Однако у заведений, свободных от COVID-19, должно быть не более двух зафиксированных нарушений, связанных с борьбой с коронавирусом, в течение последних 90 дней.

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3

Концерты и развлекательные мероприятия

  pixabay

С 18 по 29 июня в Москве также запретили проведение концертных, развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий, число посетителей которых превышает 1 000 человек. Помимо этого, гражданам запрещено посещать танцполы и фан-зоны для болельщиков.

В свою очередь, театры и кинотеатры продолжат работать.

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4

Фудкорты и детские комнаты

© РИАМО,   Ирина Лумпова

Согласно указу мэра, до 29 июня продлевается ранее введенное ограничение на работу фудкортов, детских игровых комнат и зоопарков. Также продлен и запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00, за исключением доставки и обслуживания навынос.

До 29 июня горожанам также будет запрещено использовать объекты городской инфраструктуры, а именно детские, спортивные площадки, беседки и другие объекты, за исключением скамеек.

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МоскваОбщественное питаниеДетские площадки
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