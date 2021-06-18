РИАМО - 18 июн. В сельхозпредприятиях Московской области началась заготовка кормов для скота на зиму, скошено более 10 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Кормозаготовка для животных началась в Подмосковье в этом году немого раньше, чем в прошлом. На сегодняшний день в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона скошено 10,2 тыс. гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Заготовлено всего грубых и сочных кормов порядка 58,6 тыс. тонн», - сказал Сергей Воскресенский.

В целом по региону, из расчета на одну условную голову крупного рогатого скота, на сегодня заготовлено порядка 1,3 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов.

«Кампания заготовки корма скоту в Подмосковье завершится по планам в начале ноября», - добавил Воскресенский.