РИАМО - 18 июн. К концу текущего сезона количество электровелосипедов проката «Велобайк» увеличится до 1229, электровелосипеды будут доступны на 93 станциях проката, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станции появятся на северо-востоке, востоке, юго-востоке и северо-западе мегаполиса. Летом пользователи смогут взять напрокат электровелосипеды в районах Отрадное, Алтуфьево, Перово, Измайлово, Кузьминки, Люблино, Кунцево и Крылатское.

Электровелосипеды уже подключены к прокату. Арендовать их можно на городских улицах.

В 2020 году пользователи велопроката могли воспользоваться 729 электровелосипедами, которые находились на 26 станциях.

Сейчас в столице действуют ограничения из-за коронавируса. В связи с этим желающих попросили пользоваться велосипедами и электровелосипедами только при крайней необходимости, а также обрабатывать поверхности антисептиком.