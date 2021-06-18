Седьмой книжный фестиваль «Красная площадь» начал свою работу 17 июня и продлится до воскресенья, 20 июня. Литературный праздник объединяет издателей, писателей, актеров, музыкантов, деятелей культуры, музейных кураторов и любителей книг. Читатели всех возрастов смогут найти здесь новинки и бестселлеры, пообщаться с авторами любимых книг — известными писателями и поэтами, послушать музыкантов и увидеть постановки лучших московских театров. Корреспонденты РИАМО побывали на первом дне работы мероприятия и пообщались с издателями, куратором площадки и посетителями.

Бесплатный билет

В день открытия книжного фестиваля в самом центре Москвы можно было увидеть очередь из желающих попасть на Красную площадь. Людей не остановила жаркая июньская погода, будний день и коронавирусные ограничения.

Мы решили обойти самые многолюдные входы, которые находились ближе к станциям метро, и пробраться к фестивалю с другой стороны — с улицы Ильинки. При входе здесь измеряют температуру, просят надеть маски и перчатки, досматривают вещи и проверяют наличие бесплатного билета.

В этом году из-за коронавирусных ограничений организаторы фестиваля — Минцифры России и Российский книжный союз — решили разделить мероприятия каждого дня на сессии, чтобы не допускать большого скопления людей. Первый сеанс начинается в 10:00, последний завершает день в 21:00 (в пятницу — в 21:30). Чтобы получить бесплатный билет, можно зарегистрироваться на определенный сеанс из дома или прямо на месте. В этом людям помогают дежурящие на входе волонтеры. Бесплатные билеты гости получают на свою электронную почту.

Что почитать в отпуске летом: 12 идеальных книг для путешествия>>

Все и сразу

Сосредоточиться и выбрать что-то одно на фестивале сложно, так как программа фестиваля более чем насыщенная. Площадь у подножия Кремля занята белыми шатрами: на восемнадцати площадках параллельно проходят мероприятия: презентации, автограф-сессии, встречи с авторами, мастер-классы, лекции.

Глаза разбегаются — на главной сцене идет фортепианный концерт с пианистом Даниилом Тюриным, в павильонах «Художественной литературы» встреча с писательницей Машей Трауб (автором «Не мамкай!»), в региональном павильоне представляет свою новую книгу писатель Еремей Айпин (одно из его произведений было выдвинуто на Нобелевскую премию). В павильоне «Поэзия» звучат стихи главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева, а на площадке с детской литературой посетители берут автографы у мультипликатора Юрия Норштейна.

Успеть все здесь невозможно. Прежде чем идти на фестиваль, нужно составить свою собственную программу. Она представлена на сайте фестиваля, и каждый желающий может выбрать мероприятия на свой вкус. В этом году заявлены встречи со многими знаменитыми писателями: Захаром Прилепиным, Евгением Водолазкиным, Эдвардом Радзинским, Татьяной Толстой, Линор Горалик.

Кроме этого, на главной сцене свои постановки впервые представит Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова, театр «Современник» покажет музыкальный спектакль «Оттепель», Олег Нестеров и его группа «Мегаполис» совместно с артистами Электротеатра «Станиславский» представят спектакль-концерт, в основу которого легли стихи русских поэтов последних ста лет.

Одна из самых необычных локаций — «Библиотека», где можно записаться в любую библиотеку города, оформить единый читательский билет и забронировать книги. Площадка подготовила посетителям интересный проект — «Библиотеку ароматов».

«Вы подходите и пытаетесь угадать аромат книги, например «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова или «Сон в летнюю ночь» Шекспира, а потом сами составляете аромат для дизайнерской ароматизированной закладки», — рассказывает куратор площадки Валентина Агафонова.

В четверг на площадке была организована встреча с героем Советского Союза космонавтом Александром Лавейкиным, на которой собралось множество людей. Публика могла немного пообщаться с ним и задать вопросы о том, каково это — побывать в космосе.

Особняком на фестивале стоит «Музейная линия» — ее площадки можно найти в ГУМе. Здесь знакомят читателей со свежеизданными альбомами по искусству, каталогами выставок и издательскими новинками музеев. У посетителей этой площадки есть возможность встретиться с кураторами самых громких выставок сезона и узнать, какие экспозиции будут открыты в ближайшее время.

Что читают в столице: 10 самых популярных книг Московского региона>>

Книги со всей России

Помимо посещения мероприятий, на площадках, разумеется, можно приобрести книги. Здесь представлены практически все российские издательства — большие, которые знает каждый книголюб, и маленькие, региональные, которые рассказывают о культуре и истории отдельной области или края.

Шатер «Читай-города» — один из самых больших на площадке «Художественной литературы». Здесь — бестселлеры и новинки от лучших издательств страны, поэтому людей очень много, и временами бывает даже тяжело протиснуться к интересующей книге.

«Сегодня «Читай-город» выступает торговым оператором в шатре «Художественная литература». Здесь представлены ведущие издательства — «Эксмо», «АСТ», «Азбука», «Вече». Есть классические произведения, которые пользуются популярностью, причем в разном оформлении — и твердый переплет, и мягкий. Есть, конечно, топы продаж, есть книги, которые выпущены к сериалу, с кинообложкой, это тоже привлекает внимание. И конечно, новинки», — рассказывает PR-директор компании Елена Абрамова.

По ее мнению, такие мероприятия обязательно нужно организовывать, так как это привлечение внимания к чтению, к книге.

«На фестивале у настоящих книголюбов есть возможность познакомиться с произведениями самых разных авторов и направлений. Причем познакомиться не только с новинками, но и с самими авторами», — отмечает она.

По словам Елены, ажиотаж на площадке «Художественной литературы» объясним — спросу поспособствовала хорошая погода и желание пообщаться.

«Все соскучились по настоящему человеческому общению. Мы работаем и живем в условиях определенных ограничений, но настоящие книголюбы всегда рады прийти, почитать, полистать — познакомиться с книгой лично, особенно когда здесь представлены издательства со всей страны», — говорит она.

Регионы России занимают три площадки. На фестивале понимаешь, что хорошие книги выпускаются везде — не только в Москве, но и в регионах, далеких от центра — например, в Тюменской области.

«Все, что здесь представлено — это лучшее, что есть у нас в Тюменской области. Вот здесь книги по произведениям Петра Ершова, автора «Конька-Горбунка». Сегодня будет презентация книги, посвященной одноименному балету», — рассказывает Елена, представитель издательства. По ее мнению, такие книжные фестивали объединяют людей, с их помощью они знакомятся с другими регионами родной страны.

У стенда издательства «Орлик» вспоминаешь, что Орловская область подарила нам многих любимых классиков.

«11 июня Орловская область получила высокое звание «Культурная столица России». Для нас это очень приятно. Вся литература, которую мы выпускаем, пронизана любовью к нашей Родине, прежде всего это наши корни, наши писатели-орловцы. У нас мощные предшественники — Тургенев, Фет, Лесков, Бунин», — рассказывает генеральный директор издательского дома «Орлик» Александр Воробьев.

Издательство выпускает книги к памятным датам. Так, в прошлом году отмечалось 150-летие со дня рождения Ивана Бунина и 200-летие Афанасия Фета, поэтому здесь широко представлены эти писатели.

«Не забываем и Тургенева. Вот новая книга, где впервые рассказывается о Тургеневе как об охотнике. Здесь богатый иллюстративный материал, с которым нам помогал московский Музей охоты и рыболовства», — рассказывает Александр.

Директор «Орлика» отмечает объединяющую роль фестиваля, хоть в этом году на Красную площадь и ехали неохотно из-за ограничений.

«Здесь должно было быть больше людей, но не всем легко пользоваться электронными пропусками. Люди старшего поколения, например, не могут. Для наших орловцев прийти на такую ярмарку — это целый ритуал, и купить книжку из Орла для них — счастье. И вот эти календари мы привозим для них, для этих бабушек, а их нет», — делится он.

Саморазвитие, правильное питание и секреты успеха: 10 полезных книг от российских блогеров>>

«Покупаю больше, чем успеваю прочитать»

Однако те люди старшего возраста, которые умеют пользоваться техникой, на фестиваль прошли легко, у некоторых даже не проверяли билеты.

«Я прошел достаточно свободно, померили температуру, а вот бесплатный билет не попросили, сказали: «Проходите уже!». Я вот только не понял, зачем нужны сеансы», — рассказывает Алексей.

Он постоянный гость на книжных фестивалях и помнит еще то время, когда фестиваль проходил на ВДНХ.

«Этот фестиваль уже давно проводится, я начал ходить на него в начале двухтысячных. Здесь немного зажато, не хватает пространства лично для меня», — отмечает он.

Алексей собирает советскую поэзию, и ассортимент его радует. «Приятно, что цены ниже, но на фестивалях книжных так всегда. Я собираю советскую поэзию, но не всех авторов, а определенных — например, Лебедева-Кумача. Нашел журнал, который давно читаю, «Дилетант». Этот журнал изъяли из-за обложки со Сталиным и Гитлером, и я нашел его здесь», — делится он.

Такой же ажиотаж, как на площадке «Художественной литературы», можно было наблюдать в шатре с детской литературой. Женщина с пакетами дисков и книг для детей рассказала, что на фестиваль она попала в первый раз.

«Я все-таки дитя советских времен, и книга для нас была не только лучшим подарком, но и источником знаний. Книга для нас была всем. Я смотрю, что молодежи немного. Интернет все вытеснил, дети с телефонами. Такие замечательные ярмарки обязательно надо устраивать, приводить сюда детей и показывать им это все», — считает она.

Встретить людей с загруженными книжными пакетами можно было повсюду.

«Я купила немного, но на всех площадках. Я тут третий или четвертый раз, мне нравится, что приезжают те издательства, которые сложно найти в магазинах в Москве, и главное — все сразу можно купить. Вот набрала сейчас до следующей выставки — тут и немного кухни, и история края, а вот на художественную литературу уже не хватает меня. Покупаю книг больше, чем успеваю прочитать», — рассказывает одна из посетительниц.

Ажиотаж также наблюдается на площадке «Нон-фикшн»: здесь люди покупали книги издательства «Библио-Глобус» со скидкой 25 процентов.

«Сейчас много новых книг на хорошей, качественной бумаге, как мы любим. Мы рады, что не отменили фестиваль, несмотря на ограничения, и организуют его на хорошем уровне», — делятся посетители.