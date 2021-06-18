РИАМО - 18 июн. По причине жары, которая установилась в Москве, коммунальные службы стали чаще поливать дороги и занялись аэрацией воздуха, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В цикличном режиме — каждые 3 часа — коммунальные службы проводят полив проезжей части: в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна», — сказал Бирюков.

Регулярный полив проезжей части в жару помогает снизить уровень деформации асфальта, который повышается в связи с продолжительным воздействием солнца и высокой транспортной нагрузкой. Аэрация воздуха добавляется к стандартному поливу тогда, когда температура поднимается до 25 градусов и выше.

Бирюков отметил, что во время работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх. Таким образом, они охлаждают не только дорогу, но и воздух, нагревающийся от асфальта.

Он добавил, что особый уход в жаркие дни необходим городским цветникам, которые поливают утром или вечером после 17:00 так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней — примерно на 30 см.