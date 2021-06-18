РИАМО - 18 июн. В Подмосковье снизился возраст людей, которые заражаются коронавирусом. Так, люди в возрасте от 20 до 30 лет стали заболевать чаще на 6%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ситуация в Московской области тяжелая, опасная. Госпитализация (людей с коронавирусом - ред.) зашкаливает. У нас в первую и вторую волну эпидемии лежало на ИВЛ 170, максимально 220-230 человек. Сейчас — 350-370 человек», — сказал Воробьев в эфире RTVI.

Он добавил, что возраст больных снизился.

«Если раньше это была группа 50 плюс, хотя большинство было 60 плюс, то сейчас от 20 до 45 лет — эта категория прибавила каждая по 6%, то есть от 20 до 30 — плюс 6%, и от 30 до 50 — плюс 6% в этой возрастной группе», — добавил губернатор.

Он также рассказал об опасности того, если коронавирус недооценивают.

«В моем окружении большое количество людей ушло на тот свет, большое количество людей, которые недооценивали ковид. Потому что его же не видно. Он же нестрашный, мы не можем его описать, понимаете. В этом его коварство», — рассказал Воробьев.

Ранее в Подмосковье приняли решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно находятся в контакте с людьми. Обязательную вакцинацию от Covid-19 должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и других.

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