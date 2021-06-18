РИАМО - 18 июн. Народный артист РФ Игорь Костолевский попал в столичную больницу, у него подозревают пневмонию, актеру 72 года, сообщает РЕН ТВ.

Советский и российский актер театра и кино родился 10 сентября 1948 года. В детстве он занимался боксом, который бросил с течением времени.

В 1966 году поступил в Московский инженерно-строительный институт, откуда ушел на 3 курсе. Далее он предпринял попытку сдать экзамены в Школу-студию МХАТ, которая не увенчалась успехом. После этого актер поступил в ГИТИС на курс Андрея Гончарова.

Популярность пришла к Костолевскому за роль декабриста Ивана Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья». Также актер снимался в картинах «Ася», «А зори здесь тихие...», «Законный брак» и других. Звания народного артиста РФ Костолевский удостоился в 1995 году.

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