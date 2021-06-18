РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 июн. Добровольцы общественной волонтерской организации «Луч добра» молодежного центра «Навигатор» провели антинаркотический рейд на территории Щелкова, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры закрасили объявления, пропагандирующие запрещенные вещества в районе Дальнего Воронка и озера Сиваш.

Подобные рейды проходят на регулярной основе. В ближайшее время планируется еще несколько подобных акций в разных районах города.