РИАМО - 18 июн. В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности до 21 июня из-за очень высокой температуры воздуха, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» является вторым уровнем погодной опасности и означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в столице действует до 11:00 21 июня. В столице прогнозируется очень высокая температура — 29-30 градусов.

Аналогичный уровень опасности также ввели на территории Тверской, Смоленской и Костромской областей.

В пятницу в Москве прогнозируется жаркая погода, днем температура воздуха составит до 28 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст.

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