РИАМО - 18 июн. Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце в Москве отменили из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

«В связи с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Государственный Кремлевский дворец отменяет проведение всероссийского школьного выпускного бала», — сказал пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.

По его словам, бал «Выпускник-2021» был намечен на 25 июня, но провести в центре города такое масштабное мероприятие в данный момент невозможно.

«Мы надеемся, что ребята с пониманием отнесутся к этому, и хотим им пожелать успешно сдать оставшиеся экзамены и поступить в желаемые вузы», — добавил Ярошевский.

За сутки в Москве выявили 9056 случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в городе выявили 1 269 145 случаев заболевания.

Дополнительные ограничительные меры в Москве из-за распространения коронавируса продлены до 29 июня включительно. При этом введенный режим нерабочих дней в столице отменяется с 21 июня.

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