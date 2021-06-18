РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В Подольске накануне Дня медика вручили федеральные, областные и муниципальные награды и грамоты около 60 медицинским работникам, сообщил «РИАМО в Подольске» главврач Подольской областной клинической больницы (ПОКБ) Вардан Геворкян.
День медицинского работника отмечают в России каждый год в третье воскресенье июня. В текущем году он выпадает на 20 июня. В торжественном собрании в ПОКБ приняли участие врачи, медицинские сестры, санитары, вспомогательный персонал медицинских учреждений, которые отличились в течение года. Их поздравили депутат Мособлдумы Павел Максимович, заместитель главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников, главврач ПОКБ Вардан Геворкян, представители профсоюза.
Максимович вручил знак Мособлдумы «За труды» Геворкяну и почетную грамоту участковой медицинской сестре Татьяне Бабиной. Скобенников наградил почетным знаком «Добро и милосердие» врача-офтальмолога Валентину Осадчих, знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» 2-й степени врача функциональной диагностики Наталью Жаринову, медсестер Мягзуру Мустюкову и Галину Сушкову. Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» от министерства здравоохранения РФ получил Александр Здоровенко.
Геворкян отметил, что главным итогом работы за прошедший год стала борьба с пандемией. Ее ведут не только те врачи, которые работают непосредственно в инфекционных отделениях, а все врачи, которые обеспечивают медицинскую помощь. Причем зачастую проявляют себя героями в сложных условиях. Многие врачи ушли на борьбу с инфекцией, на местах осталось очень мало сотрудников и они выполняют двойную, а порой и тройную работу, не жалуясь.
«Для меня в этот день самое главное - поблагодарить наших сотрудников, поклониться и сказать самые теплые слова», - сказал Геворкян.
Ранее три Ордена Пирогова вручил глава Подольска Николай Пестов семьям погибших во время пандемии от коронавирусной инфекции. На собрании ко Дню медика врачи почтили их память минутой молчания.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии