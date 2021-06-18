РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В Подольске накануне Дня медика вручили федеральные, областные и муниципальные награды и грамоты около 60 медицинским работникам, сообщил «РИАМО в Подольске» главврач Подольской областной клинической больницы (ПОКБ) Вардан Геворкян.

День медицинского работника отмечают в России каждый год в третье воскресенье июня. В текущем году он выпадает на 20 июня. В торжественном собрании в ПОКБ приняли участие врачи, медицинские сестры, санитары, вспомогательный персонал медицинских учреждений, которые отличились в течение года. Их поздравили депутат Мособлдумы Павел Максимович, заместитель главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников, главврач ПОКБ Вардан Геворкян, представители профсоюза.

Максимович вручил знак Мособлдумы «За труды» Геворкяну и почетную грамоту участковой медицинской сестре Татьяне Бабиной. Скобенников наградил почетным знаком «Добро и милосердие» врача-офтальмолога Валентину Осадчих, знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» 2-й степени врача функциональной диагностики Наталью Жаринову, медсестер Мягзуру Мустюкову и Галину Сушкову. Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» от министерства здравоохранения РФ получил Александр Здоровенко.

«Всего в округе работают 4,5 тыс. медицинских сотрудников и 800 человек в окружном госпитале. В этот светлый праздник желаю всем медработникам крепкого здоровья, благополучия в семьях, счастья, возможности хотя бы чуть-чуть отдохнуть и побыть с семьями в этой непростой эпидемиологической ситуации», - сказал Скобенников.

Геворкян отметил, что главным итогом работы за прошедший год стала борьба с пандемией. Ее ведут не только те врачи, которые работают непосредственно в инфекционных отделениях, а все врачи, которые обеспечивают медицинскую помощь. Причем зачастую проявляют себя героями в сложных условиях. Многие врачи ушли на борьбу с инфекцией, на местах осталось очень мало сотрудников и они выполняют двойную, а порой и тройную работу, не жалуясь.

«Для меня в этот день самое главное - поблагодарить наших сотрудников, поклониться и сказать самые теплые слова», - сказал Геворкян.

Ранее три Ордена Пирогова вручил глава Подольска Николай Пестов семьям погибших во время пандемии от коронавирусной инфекции. На собрании ко Дню медика врачи почтили их память минутой молчания.