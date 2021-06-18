РИАМО - 18 июн. В городском округе Домодедово полицейские задержали подозреваемого в краже из комиссионного магазина, им оказался ранее судимый 33-летний уроженец ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что злоумышленник пытался сдать в комиссионку сварочный аппарат. Кража произошла, когда работник магазина в Кутузовском проезде отвлекся: в это время злоумышленник украл со стеллажа ноутбук, которые после спрятал в пакет. После отказа в приемке аппарата, мужчина ушел из комиссионки с краденой техникой.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и в течение дня на одной из улиц городского округа задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Он пояснил, что ноутбук продал в Москве, а вырученные деньги потратил на личные нужды», – сказала Петрова.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под стражей.