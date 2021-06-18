РИАМО - 18 июн. Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал 65 закупок за период с 7 по 11 июня, большая часть из них — по ремонту дорог, питанию и благоустройству, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

«Так, например, в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству парковой зоны в Зарайске. Работы планируется завершить уже в этом году», — добавили в пресс-службе.

В прошлом году за период с 29 июня по 3 июля комитетом по конкурентной политике Московской области опубликовано 13 закупок.

Из этого числа 6 закупок — на услуги организации питания обучающихся образовательных учреждений в 2020 году в городских округах Мытищи, Истра и Красногорск.