РИАМО - 18 июн. На минувшей неделе 7-11 июня в Подмосковье выставили на торги 57 объектов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего было объявлено о проведении 40 электронных аукционов и 17 «молоточных» аукционов.

«Так, например, можно купить земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 2997 кв. м в Наро-Фоминске, а также взять в аренду помещение площадью 35,30 кв. м для осуществления деятельности по ремонту и эксплуатации жилого фонда в Балашихе», — отметили в пресс-службе.

На этой же неделе состоялось 37 аукционов по продаже имущества, аренде и продаже земельных участков.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области по ссылке https://torgi.mosreg.ru/#/.