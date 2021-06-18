РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В пятницу на Летнем фестивале ГТО глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил учителям физической культуры благодарственные письма и знаки отличия, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
Летний фестиваль ГТО прошел при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области на стадионе «Торпедо».
Затем он вручил благодарственные письма и знаки отличия учителям физической культуры.
Заместитель руководителя спорткомитета округа Андрей Абахин отметил, что дети сдавали такие нормативы ГТО, как подтягивания, пресс, подъем гири, наклон на гибкость, прыжок в длину.
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