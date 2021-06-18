РИАМО - 18 июн. В Избирательной комиссии Московской области с пятницы начала работать горячая линия в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 19 сентября, сообщает Telegram-канал Мособлизбиркома.

Горячая линия доступна по телефону: 8 (800) 550-97-44.

График работы горячей линии: в будние дни — с 9:00 до 20:00, обед с 13:00 до 14.00; в выходные и праздничные дни — с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00; 19 сентября 2021 года — с 8:00 до 22:00.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября 2021 года. Документы разместили на официальном интернет-портале правовой информации.