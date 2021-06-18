РИАМО – 18 июн. «Росгосстрах» проанализировал тематику обращений от пользователей цифровой платформы «Мой_Сервис Мед», купивших на ней один из самых популярных продуктов — «Коронавирус инфо», сообщает пресс-служба «Росгосстраха».

Этот очень доступный по цене информационно-консультационный продукт (250 рублей на полгода) предоставляет возможность обращаться к опытным медконсультантам с самыми различными вопросами, которые могут возникнуть у не обладающего специальными медицинскими и биологическими познаниями человека в разгар пандемии: от определения симптомов опасного заболевания до правильной подготовки к вакцинации.

Более дорогостоящая версия продукта за 1990 рублей предполагает также подбор удобной клиенту лаборатории для тестирования на Covid-19, онлайн-консультации по расшифровке результатов анализов и исследований на коронавирус и наличие антител, а также контроль результатов визита к врачу. При необходимости пользователю платформы обеспечат срочную онлайн-консультацию с терапевтом или плановую — с профильным врачом-специалистом.

«Социальные антропологи отмечают, что наряду с пандемией коронавируса в нашей стране развивается и инфодемия — массовое распространение псевдомедицинских советов, слухов и фейковых новостей. Специалисты РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала недавно подсчитали, что с начала 2020 года по середину мая 2021-го в сети появилось более 6 миллионов постов и репостов, воспроизводящих разные коронавирусные фейки», — сказала директор департамента развития бизнеса «Росгосстраха» Светлана Бери.

Она добавила, что «Росгосстрах», запуская продукт «Коронавирус инфо», преследовал цель предоставить клиентам достоверную информацию по Covid-19 из авторитетного и профессионального источника.

Анализ обращений через приложение «Мой_Сервис Мед» и сайт https://med.moi-service.ru показывает, что количество вопросов по коронавирусной инфекции с конца апреля по середину июня увеличилось в 1,5 раза в сравнении с предыдущими месяцами. И около 90% вопросов по Covid-19 от клиентов, купивших продукт «Коронавирус инфо», и владельцев страховых телемедицинских полисов «Росгосстраха» «Доктор онлайн» касаются тех или иных аспектов вакцинации.

Цифровая платформа «Мой_Сервис Мед» была запущена в рамках стратегии «Росгосстрах 2.0», предусматривающей расширение возможностей клиентского обслуживания за рамки классического страхования и наполнение его различными сервисами.

Всероссийскую кампанию по иммунизации «Росгосстрах» поддержал и запущенным в декабре прошлого года страховым продуктом «Иммунитет без риска». Этот полис стоимостью от 1 тыс. рублей предполагает как финансовую выплату застрахованному, так и организацию ему медицинской помощи в случае осложнений после прививок от Covid-19 и других опасных заболеваний.