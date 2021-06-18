РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. В Красногорском филиале Музея Победы в день 80-летия начала Великой Отечественной войны – День памяти и скорби зажгут 1418 свечей, по одной за каждый день войны, сообщили в информационном центре Музея Победы.

22 июня в музее пройдет вечер-реквием, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, а также акция «Свеча памяти».

«В течение всего дня любой желающий может прийти в наш музей и зажечь свою «Свечу памяти». Мы предлагаем в этот день вспомнить подвиг всех, кто первым встретил врага на пограничных территориях, кто сражался в окружении, кто ценой собственной жизни привел нас к Победе», – сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

В программе вечера-реквиема торжественный митинг и выступление артистов. Гости услышат песни «Вставай, страна огромная», «Жди меня, и я вернусь», «А иначе нельзя» и другие. Кроме того, посетителей ждет выступление детских коллективов.

На мероприятии покажут документальные кадры нападения фашистской Германии на СССР.

В рамках акции состоится передача огня с мемориала Победы на Красной горке представителю Московской областной общественной организации бывших малолетних узников фашизма Нине Корчагиной для зажжения главной свечи. В завершение вечера участники зажгут 1418 свечей в память о каждом дне войны.

В мероприятии примут участие молодежный актив Красногорска, юнармейцы, представители культурных и общественных организаций города, бывшие малолетние узники нацизма, военнослужащие, ветераны боевых действий, учащиеся старших классов, а также все желающие.

Начало в 18:00. Красногорский филиал Музея Победы расположен по адресу: улица Народного ополчения, 15.