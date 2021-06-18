РИАМО - 18 июн. Юристы отметили законность введения обязательной вакцинации отдельных категорий граждан для защиты населения от коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Ранее в Подмосковье приняли решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно находятся в контакте с людьми. Обязательную вакцинацию от Covid-19 должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и других.

«Многие оперируют, что это противоречит закону, ссылаются на ст. 2 Конституции, которая говорит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Нужно посмотреть ст. 55 той же Конституции — это не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод», — сказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов.

Он подчеркнул, что права и свободы гражданина могут быть ограничены законом в той мере, в какой это необходимо, например, для защиты здоровья и безопасности государства.

«В ст. 51 (отмечено — ред.) — при угрозе возникновения распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность, выносить мотивированные постановления, в том числе, о ведении профилактических прививок гражданам или отдельным гражданам по эпидемическим показаниям. Прямо указано в этом законе. Также не противоречит это и трудовому законодательству», — резюмировал юрист.

Член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе добавил, что в условиях крайней необходимости говорить о том, что обязательная вакцинация людей, работающих с населением, нарушает конституционные права — «не только не разумно, но и преступно».

«Кто-то легко переносит болезнь, кто-то очень тяжело, кто-то просто погибает», — отметил Горгадзе.

Член Общественной палаты Московской области, адвокат Андрей Губанов пояснил, что в соответствии с Конституцией РФ на органы власти возложены обязанности заботиться о жизни и здоровье граждан.

«41-я ст. Конституции гарантирует каждому здоровье и медицинскую помощь. Там же определена гарантия жизни каждому гражданину. Поэтому основным документом, на основании которого органы власти действуют, конечно, является Конституция», — сказал Губанов.

Решение об обязательной вакцинации не действует в противовес Конституции, которая возлагает на государство соблюдение установленных главным законом страны обязательств, заключил он.

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