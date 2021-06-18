РИАМО - 18 июн. Юристы отметили законность введения обязательной вакцинации отдельных категорий граждан для защиты населения от коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Ранее в Подмосковье приняли решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно находятся в контакте с людьми. Обязательную вакцинацию от Covid-19 должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и других.
«Многие оперируют, что это противоречит закону, ссылаются на ст. 2 Конституции, которая говорит, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Нужно посмотреть ст. 55 той же Конституции — это не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод», — сказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты Подмосковья Алексей Галоганов.
Он подчеркнул, что права и свободы гражданина могут быть ограничены законом в той мере, в какой это необходимо, например, для защиты здоровья и безопасности государства.
«В ст. 51 (отмечено — ред.) — при угрозе возникновения распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность, выносить мотивированные постановления, в том числе, о ведении профилактических прививок гражданам или отдельным гражданам по эпидемическим показаниям. Прямо указано в этом законе. Также не противоречит это и трудовому законодательству», — резюмировал юрист.
Член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе добавил, что в условиях крайней необходимости говорить о том, что обязательная вакцинация людей, работающих с населением, нарушает конституционные права — «не только не разумно, но и преступно».
«Кто-то легко переносит болезнь, кто-то очень тяжело, кто-то просто погибает», — отметил Горгадзе.
Член Общественной палаты Московской области, адвокат Андрей Губанов пояснил, что в соответствии с Конституцией РФ на органы власти возложены обязанности заботиться о жизни и здоровье граждан.
«41-я ст. Конституции гарантирует каждому здоровье и медицинскую помощь. Там же определена гарантия жизни каждому гражданину. Поэтому основным документом, на основании которого органы власти действуют, конечно, является Конституция», — сказал Губанов.
Решение об обязательной вакцинации не действует в противовес Конституции, которая возлагает на государство соблюдение установленных главным законом страны обязательств, заключил он.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>
Когда делать прививку от клещевого энцефалита и сочетается ли она с вакциной от коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Подробнее о показаниях и противопоказаниях к прививкам, а также возможных «побочках» смотрите в инфографике РИАМО.
Как туристам оформить международный паспорт вакцинации в Домодедове, читайте в материале РИАМО.
На данный момент в России зарегистрировано три вакцины от Covid‑19. О принципах их работы, эффективности и возможных «побочках» – в материале РИАМО.
Сотрудница редакции выяснила, сформировались ли у нее антитела после двух прививок.
Сотрудница агентства рассказала, была ли у нее неприятная реакция после второй прививки.
Врач‑терапевт развеял некоторые популярные мифы о прививке от коронавируса.
Все что нужно знать о вакцинации в подробной видеоинструкции
Редактор РИАМО рассказывает о личном опыте вакцинации в московской поликлинике и побочных эффектах прививки.
Все этапы онлайн‑записи на прививку от Covid -19 в подробной видеоинструкции.
Как работает мобильный пункт вакцинации в самом центре Москвы, выяснила корреспондент РИАМО.
Где откроются выездные пункты вакцинации, кто может сделать в них прививку от коронавируса и что нужно взять с собой, читайте в материале РИАМО.
Как записаться на прививку от Covid‑19 в Москве и кто может пройти вакцинацию, читайте в материале РИАМО.
В чем основные отличия двух отечественных вакцин от COVID‑19 – читайте в материале РИАМО.
Как действует новая вакцина против COVID‑19, разбиралась обозреватель РИАМО.
Почему люди становятся добровольцами, и какие последствия у вакцинации, читайте в материале РИАМО.
Кто может принять участие в исследовании вакцины от COVID‑19 и как проходит вакцинация, читайте в материале РИАМО.
Специалисты прокомментировали самые расхожие страхи о вакцинации против Covid‑19.
Подробнее о том, как работает вакцина от коронавируса «Спутник V», смотрите в инфографике РИАМО.
Что представляет из себя первая в мире российская вакцина против коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии