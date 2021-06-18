РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. Автомобилистам в подмосковном Красногорске напомнили ПДД в части проезда пешеходных переходов, сообщили в ОГИБДД УМВД России по горокругу.

В подмосковном Красногорске сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пешеходный переход». Основная идея мероприятия - привлечение внимания к вопросам безопасности всех категорий участников дорожного движения. Для проведения мероприятия были выбраны места наиболее интенсивного движения пешеходов.

Автоинспекторы напомнили водителям, что необходимо заблаговременно снижать скорость пред пешеходным переходом, и вручили тематические листовки с важным обращением: «Водители, не спешите, притормозите при подъезде к пешеходным переходам, возможно, это спасет чью-то жизнь!».

Пешеходам инспекторы рассказали об использовании в темное время суток световозвращающих элементов.