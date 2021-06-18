Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? 8 вопросов | Пройден 6 раз Пройдите тест РИАМО и узнайте, на какой даче вам будет приятнее всего отдыхать. Начать тест

Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (1/0) Где вы комфортнее себя чувствуете: в городских джунглях или на природе? Фото Александр Манзюк © РИАМО Не могу и дня прожить без привычного комфорта мегаполиса! Если уж уезжать, то только в место с хорошей инфраструктурой Люблю жить в городе, но иногда хочется на месяц-другой отдохнуть от пыли и суеты Обожаю природу! В тиши леса мне намного уютнее, а главное — никакой суеты Если бы не работа и друзья, давным-давно бы перебрался в тихий поселок с живописными просторами

Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (2/0) Чем вы предпочитаете заниматься в свободное время? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Какое там свободное время? У меня всегда дел невпроворот Люблю долгие прогулки, а еще я заядлый грибник Сижу в интернете и хожу в проверенные рестораны Обычно провожу время с друзьями, а еще люблю навещать семью

Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (3/0) А как вы обычно расслабляетесь? Фото giphy.com © Надеваю наушники и иду куда глаза глядят. Главное — чтобы не трогал никто Набираю пенную ванну или иду поплавать в бассейн Посещаю концерты или хожу в СПА Говорю же, некогда мне расслабляться! Ну, радио могу послушать или на лавочке в парке посидеть

Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (4/0) Куда бы вы предпочли поехать в отпуск? Фото © pixabay К родственникам в деревню — давно не виделся с троюродной бабушкой, ей наверняка какая-нибудь помощь нужна В турецкий или египетский отель по системе «все включено» Отправлюсь в поход на Кавказ или поеду в лагерь фанатов для йоги Ну конечно же, на море! Обожаю загорать и плавать

Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (5/0) Много ли у вас друзей? Фото gifer.com © Я по жизни одиночка Есть несколько человек, проверенных временем Конечно! У меня масса хороших приятелей Друзей вроде много, но иногда мне хочется от них отдохнуть

Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (6/0) Какое животное вы бы выбрали в качестве своего питомца? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Друга человека — собаку Породистую кошку Рыбок — красивые и не шумят Кролика или мини-пига

Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (7/0) Любите ли вы возиться в земле? Фото Ксения Сидорова © РИА Новости Да, меня это очень успокаивает Только если это теплый песочек Ну уж нет, это все какие-то пережитки прошлого Не очень, но руки испачкать не боюсь

Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (8/0) Финальный вопрос. Без чего вы не можете представить свою жизнь? Фото pixabay.com © Однозначно без интернета и смартфона Без друзей и семьи Без постоянного движения — мне трудно сидеть на месте Мне не обойтись без возможности выбраться на природу

Домик в деревне Идеальный вариант для вас — домик с огородом в ближайшем СНТ или деревеньке. Скорее всего, именно такой вам и достался по наследству. В родовое гнездо вы отправляетесь каждую пятницу сквозь пробки, ведь это уже традиция. Однако сидеть без дела вы не привыкли и даже на даче обязательно найдете себе занятие. А когда тут расслабляться, когда на подходе урожай помидоров, а с картошки нужно снимать колорадских жучков? Фото olm_ko © pixabay Поделиться результатом

Дача на черноморском побережье Ваша мечта — уютный домик на море. Может быть, небольшой и совсем не роскошный, главное — просыпаться под шум волн и сразу бежать купаться, загорать и есть местные фрукты. Сюда будет приятно отправиться в отпуск или поработать на «удаленке», а какое прекрасное вложение средств! С такой дачей вы станете звездой среди семьи и знакомых — кто же не захочет приехать в гости к родственнику с недвижимостью на побережье? Фото 9883074 © pixabay Поделиться результатом

Деревянный сруб с банькой От поездок на дачу вы ждете уединения и покоя, поэтому идеальный вариант для вас — тихий домик в лесу или горах. Здесь можно отдохнуть душой, подышать свежим воздухом, собрать грибов или ягод, а вечером попариться в собственной баньке. А еще на такой даче будет приятно собрать гостей, когда вам все же захочется повеселиться, или отметить семейный праздник. Фото © pixabay Поделиться результатом

Вилла с бассейном А у вас большие аппетиты! Уверены, о роскошном особняке со всеми удобствами мечтают многие. Уезжая из мегаполиса, вы не хотите расставаться с комфортом и привычными развлечениями. На вашей даче должно быть все: личный бассейн, очаровательный зеленый садик, беседка с мангалом и, конечно же, Wi-Fi, чтобы всегда оставаться на связи с миром. А еще желательно, чтобы все это за вас убирал кто-то другой… Фото © pixabay Поделиться результатом

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