Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит?
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Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (1/0)
Где вы комфортнее себя чувствуете: в городских джунглях или на природе?
Фото Александр Манзюк © РИАМО
Не могу и дня прожить без привычного комфорта мегаполиса! Если уж уезжать, то только в место с хорошей инфраструктурой
Люблю жить в городе, но иногда хочется на месяц-другой отдохнуть от пыли и суеты
Обожаю природу! В тиши леса мне намного уютнее, а главное — никакой суеты
Если бы не работа и друзья, давным-давно бы перебрался в тихий поселок с живописными просторами
Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (2/0)
Чем вы предпочитаете заниматься в свободное время?
Какое там свободное время? У меня всегда дел невпроворот
Люблю долгие прогулки, а еще я заядлый грибник
Сижу в интернете и хожу в проверенные рестораны
Обычно провожу время с друзьями, а еще люблю навещать семью
Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (3/0)
А как вы обычно расслабляетесь?
Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (4/0)
Куда бы вы предпочли поехать в отпуск?
К родственникам в деревню — давно не виделся с троюродной бабушкой, ей наверняка какая-нибудь помощь нужна
В турецкий или египетский отель по системе «все включено»
Отправлюсь в поход на Кавказ или поеду в лагерь фанатов для йоги
Ну конечно же, на море! Обожаю загорать и плавать
Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (5/0)
Много ли у вас друзей?
Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (6/0)
Какое животное вы бы выбрали в качестве своего питомца?
Друга человека — собаку
Породистую кошку
Рыбок — красивые и не шумят
Кролика или мини-пига
Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (7/0)
Любите ли вы возиться в земле?
Фото Ксения Сидорова © РИА Новости
Да, меня это очень успокаивает
Только если это теплый песочек
Ну уж нет, это все какие-то пережитки прошлого
Не очень, но руки испачкать не боюсь
Вилла с бассейном или домик в деревне: какая дача вам подходит? (8/0)
Финальный вопрос. Без чего вы не можете представить свою жизнь?
Домик в деревне
Идеальный вариант для вас — домик с огородом в ближайшем СНТ или деревеньке. Скорее всего, именно такой вам и достался по наследству. В родовое гнездо вы отправляетесь каждую пятницу сквозь пробки, ведь это уже традиция. Однако сидеть без дела вы не привыкли и даже на даче обязательно найдете себе занятие. А когда тут расслабляться, когда на подходе урожай помидоров, а с картошки нужно снимать колорадских жучков?
Дача на черноморском побережье
Ваша мечта — уютный домик на море. Может быть, небольшой и совсем не роскошный, главное — просыпаться под шум волн и сразу бежать купаться, загорать и есть местные фрукты. Сюда будет приятно отправиться в отпуск или поработать на «удаленке», а какое прекрасное вложение средств! С такой дачей вы станете звездой среди семьи и знакомых — кто же не захочет приехать в гости к родственнику с недвижимостью на побережье?
Деревянный сруб с банькой
От поездок на дачу вы ждете уединения и покоя, поэтому идеальный вариант для вас — тихий домик в лесу или горах. Здесь можно отдохнуть душой, подышать свежим воздухом, собрать грибов или ягод, а вечером попариться в собственной баньке. А еще на такой даче будет приятно собрать гостей, когда вам все же захочется повеселиться, или отметить семейный праздник.
Вилла с бассейном
А у вас большие аппетиты! Уверены, о роскошном особняке со всеми удобствами мечтают многие. Уезжая из мегаполиса, вы не хотите расставаться с комфортом и привычными развлечениями. На вашей даче должно быть все: личный бассейн, очаровательный зеленый садик, беседка с мангалом и, конечно же, Wi-Fi, чтобы всегда оставаться на связи с миром. А еще желательно, чтобы все это за вас убирал кто-то другой…
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