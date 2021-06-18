РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в соответствии с поручением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проверил качество содержания территории ж/д станции Люберцы-1, сообщает пресс-служба администрации округа.
В проверке участвовали представители РЖД, Роспотребнадзора и народной дружины.
Он пообщался с пассажирами на платформах, в автобусах и маршрутных такси.
«Основная часть жителей масочный режим соблюдает. Многие сделали прививки, кто-то только собирается вакцинироваться. Уважаемые люберчане! Настоятельно прошу вас: соблюдайте все предписанные меры безопасности! Не подвергайте себя и окружающих необоснованным рискам! Берегите себя», – добавил Ружицкий.
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