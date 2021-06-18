РИАМО - 18 июн. За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 3784 пациента, с начала пандемии выздоровели 1 110 399 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице выявили 9056 случаев заражения Covid-19. Госпитализировано 1764 человека. 78 заболевших с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию скончались.

В настоящее время на ИВЛ находятся 556 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 269 145 случаев Covid-19. Умерли с начала пандемии 21 276 человек с инфекцией.

В мегаполисе проводится масштабная вакцинация против коронавируса. Вакцинироваться можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов госуслуг «Мои документы». Кроме того, под работу для вакцинации от Covid-19 переходят павильоны «Здоровая Москва», которые располагаются в парках.

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