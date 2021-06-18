РИАМО - 18 июн. В столице завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса центра спорта и образования «Самбо-70», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Здание на ул. Губкина в районе Академический возводится за счет городского бюджета. Комплекс предназначен для круглогодичных спортивных тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в центре предусмотрены тренажерный и хореографический залы, учебный класс на 42 места, раздевалки, зал спортивной гимнастики с трибунами на 150 зрителей, тренерские, кабинеты врача и массажа, а также буфет. Спортивные площадки разместятся на прилегающей территории.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что специалисты ведомства уже провели проверку объекта. Причиной этому стало извещение об окончании строительно-монтажных работ, которое подал застройщик.

По словам Войстратенко, вопрос о выдаче заключения о соответствии и разрешения на ввод в эксплуатацию планируется решить после того, как замечания, которые удалось выявить во время проверки, будут устранены, а полный пакет документов – оформлен.

Надзорное ведомство уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. К проверкам центра «Самбо-70» привлекаются специалисты Центра экспертиз. Они проводят комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Участники стройки устраняют нарушения в установленные сроки.