РИАМО - 18 июн. Реконструкцию остановочного пункта Окружная планируется завершить к концу 2022 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проект реконструкции остановочного пункта Окружная реализуется в три этапа. В рамках первого выполнено строительство железнодорожной эстакады под два главных пути с островной пассажирской платформой. В подэстакадном пространстве построен южный пассажирский вестибюль для станции», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Второй этап завершится осенью 2021 года. Сейчас возводится вторая ж/д эстакада под перспективные пути с дополнительной платформой. Кроме того, строится вторая очередь южного пассажирского вестибюля, который будет интегрирован с северным вестибюлем станции метро «Окружная».

По словам заммэра, второй этап работ завершен на 90%. В рамках третьего этапа реализации проекта возведут северный вестибюль станции Окружная МЦД-1 с подземным переходом в сторону Нововладыкинского проезда и надземным переходом. Он соединит станцию с одноименной станцией МЦК.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у ТПУ «Окружная» площадью 49 га от Октябрьской железной дороги до улицы Хачатуряна. Это один из крупнейших пересадочных узлов города. Он объединяет Люблинско-Дмитровскую линию метро, МЦК, МЦД-1, а также наземный транспорт.

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