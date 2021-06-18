РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 июн. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия с водительским составом Щелковского филиала автоколонны №1785 в рамках социального раунда «Некуда спешить», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Мероприятие направлено на повышение информированности участников дорожного движения о необходимости соблюдения установленного скоростного режима, недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также на привлечение внимания общественности к проблеме дорожно-транспортной аварийности.

Всем водителям раздали тематические листовки. Кроме того, полицейские отметили, что работа водителя автобуса крайне ответственная, поскольку он отвечает не только за свои здоровье и безопасность, но и за жизни пассажиров.